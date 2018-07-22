احتجاجات العراق.. 13 قتيلا في أسبوعين

قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن 13 مدنيا قتلوا وأصيب 618 آخرون بينهم عناصر في قوات الأمن، منذ انطلاق التظاهرات الاحتجاجية في وسط وجنوب العراق.

وقال المتحدث بإسم المفوضية علي البياتي لراديو سوا إن "السلطات اعتقلت أكثر من 600 متظاهر، بعضهم قال إنه تعرض للإهانة والضرب، فيما أكد آخرون إنهم اعتقلوا رغم عدم مشاركتهم في التظاهرات".

ودعا البياتي الحكومات المحلية والحكومة الإتحادية إلى توفير الحماية للمتظاهرين وتلبية مطالبهم.

تحديث: 17:04 ت.غ

خرجت الأحد مظاهرات في مدينتي الناصرية والسماوة في جنوبي العراق. وهتف المتظاهرون ضد الفساد في البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 على لائحة الفساد العالمي.

وأعلنت مصادر طبية الأحد ارتفاع عدد القتلى إلى 11 شخصا منذ بدء المظاهرات قبل نحو أسبوعين.

وانطلقت في الثامن من الشهر الحالي في البصرة احتجاجات ضد الفساد ونقص الخدمات والبطالة، امتدت بعدها إلى مدن أخرى في جنوب البلاد.

واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرات.

وسقط ثلاثة قتلى في البصرة ومثلهم في النجف والسماوة، كما قتل متظاهر في الديوانية وآخر في كربلاء، حسبما أفادت مصادر طبية.

وقتل أحد المتظاهرين إثر اصابته برصاص الشرطة، فيما توفي آخر إثر إصابته باختناق جراء تعرضه لغاز مسيل للدموع خلال تظاهرات الجمعة الماضية.

وقتل آخر جراء إصابته برصاص مجهولين.

وتظاهر الآلاف الجمعة في مناطق عدة من العراق، خصوصا في بغداد حيث استخدمت القوات الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان.

وشهدت بغداد السبت تظاهرة فرقتها قوات الأمن.