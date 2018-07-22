العراق.. المتظاهرون يرفعون سقف مطالبهم

دعت "تنسيقيات المحافظات الجنوبية" إلى تصعيد التظاهرات الأحد، وأعلنت رفع سقف مطالبها لتشمل إعادة بناء العملية السياسية وإسقاط الأحزاب وإعادة كتابة الدستور.

ودخلت الاحتجاجات في العراق الأسبوع الثالث. وخلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل شخصين في الديوانية والنجف.

وفي الديوانية، شيع السبت متظاهر قتل أمام مقر لمنظمة بدر، واتهمت عشيرة آل شبل عناصر حماية المقر بقتله مطالبة بتسليمهم.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية عن اعتقال خمسة من المتظاهرين الجمعة.

وأعربت القنصلية الأميركية في البصرة عن حزنها ومواساتها لذوي ضحايا التظاهرات معلنة دعمها لحق المواطنين في الاحتجاج ومطالبة الحكومات المحلية بتلبية احتياجات المواطنين من خدمات.

وفي كربلاء، طالب المحتجون بإجراء تغييرات سياسية جوهرية، بما يتعدى موضوعي الخدمات وفرص العمل، بالمطالبة بتعديل الدستور، وإلغاء مجالس المحافظات، وإلغاء الامتيازات الممنوحة للبرلمانيين.