السودان.. مطالب بإسقاط النظام

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع بعدما قطع مئات المتظاهرين طريقا في وسط العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة الأحد، حسبما نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان.

وتجمع المحتجون بعد مباراة لكرة القدم وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام" و"الحرية الحرية" وسط وجود مكثف للشرطة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مشجعين سودانيين يهتفون وينادون بإسقاط النظام من داخل ملعب "الجوهرة الزرقاء" في مدينة أم درمان.

وجاءت الهتافات عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني ونظيره الأفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز النادي السوداني بهدف نظيف.

وبدأت الاحتجاجات في السودان الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم.

وتجددت التظاهرات، التي تسبب بها ارتفاع أسعار الخبز في البلاد، الجمعة والسبت وخصوصا في الخرطوم وأم درمان وفي الأبيض في ولاية شمال كردفان.