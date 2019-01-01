احتجاجات السودان.. لجنة حكومية تحقق في العنف

أمر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن البشير أصدر الثلاثاء "قرارا جمهوريا بتكوين لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة برئاسة وزير العدل" محمد أحمد سالم.

ويأتي هذا فيما أفاد مراسل الحرة في الخرطوم بأن "حركة الإصلاح الآن" أعلنت انسحابها من الحكومة.

واندلعت المظاهرات في الـ19 من الشهر الماضي بعدما رفعت الحكومة السودانية سعر رغيف الخبز من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة. وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات مناهضة للحكومة في مختلف أرجاء البلاد.

وتقول السلطات إن 19 شخصا على الأقل قتلوا فيما أصيب مئات بجروح خلال الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن 37 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات.

وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبان ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات حتى الآن بينما اعتقل عناصر الأمن عدة قادة من المعارضة وناشطين في حملة أمنية استهدفت الأشخاص المشتبه بتنظيمهم الاحتجاجات.

ويواجه السودان أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم رغم رفع واشنطن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

وتبلغ نسبة التضخم حاليا 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني وسط نقص في الخبز والوقود في عدة مدن.