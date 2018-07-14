احتجاجات الجنوب العراقي.. الأمن يتأهب

قالت مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية إن السلطات وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى السبت إثر احتجاجات في محافظات بالجنوب.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر ليل الجمعة في توجيه عسكري اطلعت عليه رويترز.

وكان شخص قد قتل وأصيب 18 آخرون بينهم أفراد أمن الجمعة في تظاهرات شهدتها محافظة ميسان جنوبي شرق العراق.

وقال مدير صحة نيسان علي العلاق في تصريحات لـ "راديو سوا" إن الإصابات التي تم تسجيلها حدثت جراء "إطلاق ناري" وأن أغلب المصابين هم من القوات الأمنية.

وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة تظاهرات احتجاجية على تردي الأوضاع الخدمية.