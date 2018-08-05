احتجاجات في إيران بعد سقوط قتيل ومهاجمة حسينية

اصل الإيرانيون مظاهراتهم لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، بعد يوم من مقتل متظاهر في كرج وهجوم على حوزة غرب طهران.

وأعلن اتحاد عمال القطارات الأحد إضرابا شاملا لعدم الاستجابة لمطالبه النقابية التي أعلنها الأسبوع الماضي، فيما سجلت عشرات الحركات الاحتجاجية في شركات ومصانع في أنحاء البلاد.

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات في العاصمة طهران وفي مدن كرج وشيراز وأصفهان وقم.

وأظهر المتظاهرون غضبهم بسبب الغلاء وتدهور قيمة العملة قبيل دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ الاثنين، حين تزداد صعوبة جهود إيران لشراء الدولار والذهب، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض على قيمة الريال.

وقالت وكالة فارس للأنباء السبت إن رجلا قتل ليلا خلال تظاهرة في كرج، على بعد حوالي 50 كيلومترا إلى الغرب من طهران، وذلك عندما "أطلق شخص النار من سيارة مارة"، علما أن وكالة فارس تعبر عن وجهة نظر النظام.

وأفادت الوكالة أيضا بأن 20 متظاهرا اعتقلوا في كرج.

وأظهر فيديو نشره راديو فاردا محتجين في العاصمة طهران يهتفون "الموت لخامنئي"، في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهتف متظاهر آخر "أيها الإيرانيون، اصرخوا بمطالبكم".

وكان هناك تقارير عن انتشار كثيف للأمن وسط طهران وأحيائها الشمالية.

وأظهر فيديو آخر نشره راديو فردا رجال شرطة يواجهون متظاهرين في كرج.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية السبت أن متظاهرين اقتحموا حوزة غرب طهران ليلا. وفرقت الشرطة مئات المتظاهرين الذين هتفوا ضد الحكومة فيما ألقى بعضهم حجارة وقطعا من الطوب على الحوزة التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن طهران، وذلك وفق وكالة فارس شبه الرسمية.

وقالت وكالة تسنيم إن عددا من الأئمة المتدربين هربوا أمام هجوم المتظاهرين.

وفي واشنطن، غرد حساب وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية يوم الجمعة: "يظل القرار للشعب الإيراني أن يختار الطريق التي يريدها لبلاده، إلا أن الولايات المتحدة تدعم صوت الإيرانيين الذي الذي أهمل مطولا".