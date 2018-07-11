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العراق

إحباط محاولة بيع كتاب أثري في بغداد

الكتاب الأثري الذي حاول شخصان بيعه في بغداد

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء اعتقال شخصين كانا يحاولان بيع كتاب أثري شرقي بغداد.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اعتقلت الشخصين خلال كمين محكم".

ولم يذكر البيان أي معلومات عن الكتاب أو الشخصين اللذين حاولا بيعه.

وتنشط عصابات تهريب الآثار في العراق بشكل ملحوظ منذ عام 2003، وخلال الأشهر القليلة الماضية أعلنت السلطات اعتقال العديد من المهربين وبحوزتهم قطع أثرية تعود لعصور ما قبل الميلاد.

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