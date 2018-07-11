إحباط محاولة بيع كتاب أثري في بغداد

أعلنت السلطات العراقية الأربعاء اعتقال شخصين كانا يحاولان بيع كتاب أثري شرقي بغداد.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اعتقلت الشخصين خلال كمين محكم".

ولم يذكر البيان أي معلومات عن الكتاب أو الشخصين اللذين حاولا بيعه.

وتأتي هذه العملية بعد تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات القضائية.



11 تــــــــــــــموز 2018 pic.twitter.com/eteHbYESw7 — يحيى رسول عبد الله (@IraqMoDSpox) July 11, 2018

وتنشط عصابات تهريب الآثار في العراق بشكل ملحوظ منذ عام 2003، وخلال الأشهر القليلة الماضية أعلنت السلطات اعتقال العديد من المهربين وبحوزتهم قطع أثرية تعود لعصور ما قبل الميلاد.