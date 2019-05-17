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اجتماع عسكري أميركي خليجي يناقش أمن الملاحة

قيادات عسكرية أميركية تلتقي قيادات البحرية في دول الخليج

التقى رؤساء القوات البحرية وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي القيادات العسكرية للقوات البحرية الأميركية والقوات المشتركة في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في البحرين.

وناقش الاجتماع الأمن البحري والتدفق الحر للتجارة في المنطقة.

وأكد الاجتماع على التعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية.

وتعرضت أربع سفن تابعة للسعودية والإمارات والنرويج لهجمات الأحد الماضي قبالة الفجيرة. ولم يصدر أي إعلان بشأن المسؤولية عن تلك الهجمات.

وقال مسؤولون الجمعة إن شركات التأمين البحري في لندن وسعت قائمة المياه التي تعتبرها عالية المخاطر لتشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والخليج بعد الهجمات التي تعرضت لها سفن قبالة إمارة الفجيرة.

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