اجتماع طارئ لشركات التأمين البحري

تعقد شركات التأمين البحري في لندن اجتماعا استثنائيا للجنة أمنية لمناقشة الوضع في الخليج في أعقاب الهجمات التي استهدفت سفنا قبالة السواحل الإماراتية، وفق ما أعلن متحدث الخميس.

وتنظم الاجتماع "اللجنة المشتركة للحروب" في مؤسسة لويدز للتأمين، والتي عادة ما تلتئم فصليا لتحديد مخاطر الأمن على الملاحة في أنحاء العالم.

وتمثل المؤسسة جميع الشركات التي تدرس مخاطر التأمين، في سوق لويدز للتأمين في لندن والعائد لقرون.

ويأتي الاجتماع بعد ضربات بطائرات من دون طيار شنها المتمردون في اليمن على خط أنابيب رئيسي في السعودية وعمليات تخريب غامضة لأربع سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتسببت الهجمات بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. لكن خبراء القطاع يتساءلون عن ملابسات الهجمات على السفن.

وقالت مؤسسة "لويدز ليست انتيليجنس" الخدمة المتخصصة بالمعلومات التجارية في وقت سابق هذا الأسبوع إن السلطات السعودية قدمت "معلومات ضئيلة" عن الواقعة.

وقالت شركة أمن الملاحة درايد غلوبال لزبائنها في مذكرة إن "التحفظ السعودي عن الإبلاغ عن الحادث بدقة من خلال قنواتهم الإعلامية والفشل الحالي في تقديم أدلة بالصور للهجوم، يثيران تساؤلات مهمة بالنسبة لطبيعة الهجوم".