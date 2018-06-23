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قتلى في انفجار استهدف تجمعا حضره رئيس الوزراء الإثيوبي

جانب من الانفجار الذي استهدف تجمعا سياسيا في أديس أبابا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مقتل "بضعة أشخاص" في انفجار استهدف تجمعا كان يخاطبه في وسط العاصمة أديس أبابا.

وفي كلمة متلفزة بعد الانفجار وصف أبي الحادث بأنه محاولة غير ناجحة من قبل من لا يريدون إثيوبيا موحدة.

وكان أبي قد أنهى للتو أمام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة ميسكيل، خطابه عندما وقع انفجار صغير أدى الى اندفاع الحشد باتجاه المنصة التي غادرها رئيس الوزراء بسرعة.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي وهو يبتعد عن المنصة بعد الانفجار:​

وكان أبي تولى رئاسة الحكومة خلفا لهايلي ميريام ديسيلين الذي استقال وسط موجة من الاحتجاجات بقيادة أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.

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