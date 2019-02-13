اتهام ضابطة أميركية سابقة بالتجسس لصالح إيران

أفاد عدد من كبار المسؤولين الأميركيين الأربعاء بأن تهمة التجسس لصالح إيران وجهت إلى عميلة سابقة في الاستخبارات العسكرية الأميركية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن مونيكا وايت اتهمت بالانشقاق وبالتوجه إلى إيران عام 2013 لأسباب "أيديولوجية".

وأضافت أن وايت قدمت معلومات عن زميل سابق لها، وساعدت النظام في طهران على القيام بهجمات إلكترونية ضد الجيش الأميركي.

عقوبات على أشخاص وكيانات

وفرضت الولايات المتحدة الولايات المتحدة عقوبات على تسعة إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين، لارتباطهم بأنشطة إرهابية.

واتهمت واشنطن أربعة إيرانيين بشن هجمات إلكترونية استهدفت مسؤولين أميركيين.

وفرضت السلطات الأميركية عقوبات على منظمة الأفق الجديد المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت إن الحرس الثوري الإيراني استخدم مؤتمرات منظمة الأفق للتجسس وتجنيد عملاء.