وجهت نيابة البوسنة الخميس اتهاما إلى سبعة أشخاص، بينهم عراقي وباكستانيان، بتهريب مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي في شكل غير قانوني.

وقالت وزارة العدل في بيان إن المجموعة يشتبه بأنها نقلت ما لا يقل عن 46 شخصا عبر البوسنة إلى كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذه العملية عادت على أفراد المجموعة بـ35 ألفا و800 يورو على الأقل.

وكان العراقي والباكستانيان الذين قادوا المجموعة الإجرامية، يدعون أنهم مهاجرون لزيادة أرباحهم، وفق النيابة.

وتم توقيف الثلاثة.

وباتت البوسنة بلدا مركزيا على صعيد نقل المهاجرين الآتين من آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ ف ب