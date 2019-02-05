حائز على نوبل للسلام متهم باعتداء جنسي

يواجه الرئيس الكوستاريكي السابق أوسكار أرياس سانشيز اتهاما بالاعتداء الجنسي على ناشطة في مجال حظر الأسلحة النووية.

واتهمت الناشطة الطبيبة النفسية أليكساندرا أرك فون هيرولد، سانشيز بالاعتداء عليها قبل نحو أربعة أعوام، حسب ما نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن فون هيرولد رفعت دعوى قضائية الاثنين وأدلت بشهادتها عن الواقعة أمام محققين.

وتعود الواقعة، حسب فون هيرولد، إلى عام 2014. وتقول المدعية إنها كانت تلتقي من حين لآخر بسانشيز الذي كان داعما لقضية نزع التسلح النووي، وأنها كانت في زيارة لمنزله عندما اعتدى عليها.

وترأس سانشيز كوستاريكا لولايتين بين 1986 و1990 ثم من 2006 إلى 2010.

وحصل الرئيس السابق على جائزة نوبل للسلام في 1987 لدوره في التوصل لاتفاق سلام لإنهاء عدد من النزاعات العسكرية بأميركا الوسطى.