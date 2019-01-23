اتهام ثلاثة بالتخطيط لمساعدة داعش

قال الادعاء الفدرالي الأميركي إنه وجه إلى ثلاثة من سكان ولاية ميشيغان تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم داعش.



وأفاد الادعاء بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعتقلوا موسى عبد القادر موسى ومحمود عبد القادر موسى ومحمد صلاح حاجي الاثنين، موضحا أن التهم وجهت لهؤلاء في شكوى تقدم بها الثلاثاء.



وذكر ممثلو الادعاء أن المتهمين الثلاثة مواطنون أميركيون ولدوا في كينيا.



ولم يتبين على الفور ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين موسى عبد القادر موسى ومحمود عبد القادر موسى أم لا.



وتقول الإفادة الخطية إن موسى اشترى تذاكر طيران في وقت سابق من هذا الشهر للسفر من غراند رابيدز إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وإن حاجي ومحمود موسى ساعدا في شراء التذاكر وقاد أحدهما السيارة التي استقلها عبد القادر موسى إلى مطار جيرالد فورد الدولي في غراند رابيدز.



