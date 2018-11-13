17 اتهاما.. بدء محاكمة إل تشابو

انطلقت الثلاثاء في ضاحية بروكلين بمدينة نيويورك محاكمة زعيم عصابات المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الشهير باسم "إل تشابو".

وشهدت المحكمة الفدرالية للقسم الشرقي من ولاية نيويورك الاستماع إلى البيانات الافتتاحية لممثلي الادعاء والدفاع بشأن قائمة مكونة من 17 اتهاما موجها لغوزمان.

وقال محققون فدراليون إن بإمكانهم ربط "إل تشابو"، بشكل شخصي فضلا عن عصابته الإجرامية، بعشرات جرائم القتل.

وحسب لائحة الاتهامات، فإن غوزمان قام بتهريب قرابة مليون طن من مخدرات الكوكايين والهيروين والماريوانا والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة، واستطاع تكوين ثروة تقدر بـ 14 مليار دولار أميركي "حماها عبر شبكة من رجال الشرطة الفاسدين والاتصالات السياسية" وبـ "توظيف قتلة نفذوا مئات من أعمال العنف وجرائم القتل والخطف والاعتداء والاغتيالات والتعذيب".

ويواجه غوزمان حال إدانته عقوبة السجن مدى الحياة. وشهدت نيويورك إجراءات تأمين مشددة قبل بدأ المحاكمة.​

وكانت الولايات المتحدة تسلمت غوزمان من المكسيك نهاية العام الماضي وتم وضعه في حبس انفرادي بسجن شديد الحراسة منذ ذلك الوقت.

وينفي غوزمان التهم الموجهة إليه. ويقول محققون إن أكثر من دزينة من الشهود سيدلون بأقوالهم في المحاكمة ومن بينهم بعض من عملوا معه في عصابة "سينالوا" التي تزعمها.

ويعد غوزمان أحد أكبر وأشهر زعماء عصابات تهريب المخدرات في التاريخ. وسبق له الهرب من محبسه في المكسيك مرتين في 2011 و2015.