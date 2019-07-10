اتفاق وشيك على لجنة دستور سوريا

قال غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا للصحفيين الأربعاء إن الأمم المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع سوريا بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور البلاد.

وتريد الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة في خطوة جديدة ضمن جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في سوريا، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أعضاء اللجنة.

وكان بيدرسون قد اجتمع الأربعاء بوليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري، لبحث تشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اللقاء شهد توافقا في وجهات النظر على أن العملية الدستورية هي شأن سوري وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله من دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص فى تيسير الحوار السوري السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور.

وأشارت "سانا" إلى أن المباحثات جرت فى أجواء إيجابية وبناءة وشهدت تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور.