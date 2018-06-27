اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في جنوب السودان

اتفق رئيس جنوب السودان سالفا كير وخصمه رياك مشار الأربعاء على وقف "دائم" لإطلاق النار، ما يثير أملا بالتوصل إلى اتفاق سلام لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد إن جميع الأطراف اتفقت على وقف دائم لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة، وذلك بعد توقيع الخصمين وثيقة بذلك في الخرطوم بحضور الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وحصدت أرواح عشرات آلاف الأشخاص وشردت حوالي أربعة ملايين بعد عامين فقط على استقلال البلد.