اتفاق بين 'سورية الديموقراطية' ودمشق على إنهاء الحرب

أعلن مجلس سورية الديموقراطية، الجناح السياسي لقوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن، أنه اتفق مع الحكومة السورية على "تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب".

وأضاف المجلس في بيان السبت، بعد اجتماع وفد له بممثلين عن دمشق، أن اللجان ستقوم أيضا "برسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديموقراطية لامركزية".

وأعلن المجلس في بيانه أن هدف اللقاء الذي عقد في دمشق هو "وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة".

ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مواعيد أية محادثات مقبلة.

وضم وفد مجلس سورية الديموقراطية قيادات سياسية وعسكرية برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للمجلس.

وجاءت زيارة الوفد لدمشق التي بدأت الخميس بدعوة من الحكومة السورية، بحسب البيان.

وهذه أول محادثات رسمية بين الطرفين، وقد جاء الاجتماع بعد أن استعاد النظام السوري مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ عام 2011.