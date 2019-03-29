اتفاق أمني قطري-فرنسي تحضيرا للمونديال

وقعت قطر وفرنسا الخميس في الدوحة اتفاقا أمنيا حول كأس العالم الذي ستستضيفه الإمارة الخليجية في 2022.

ويهدف الاتفاق إلى "بناء شراكة استراتيجية للتحضير لكأس العالم 2022 وإدارة أمن الحدث"، بحسب بيان صدر بعد توقيع الاتفاق الذي يتم الكشف عن تفاصيله.

وأعلن الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ونظيره القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في الديوان الأميري.

ويأتي الاتفاق بعدما حضر فيليب افتتاح متحف قطر الوطني الذي صممه المهندس الفرنسي جان نوفيل. وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي ضمن الحاضرين.

ويتجلى التعاون الفرنسي القطري الرياضي في امتلاك الإمارة الغنية نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي، فيما ينظر إلى فرنسا باعتبارها لعبت دورا رئيسيا في فوز قطر بتنظيم كأس العالم للمرة الأولى.

وسبق أن وقعت قطر مع بريطانيا اتفاقا لتوفير الحماية الجوية أثناء المونديال.

وبموجب هذا الاتفاق الموقع في نيسان/أبريل 2018، سيقوم سلاح الجو الملكي البريطاني بطلعات مشتركة مع الطيارين القطريين بطائرات تايفون لتأمين أجواء قطر أثناء الحدث الكروي الأبرز في العالم.