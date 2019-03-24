وقعت الولايات المتحدة اتفاقية استراتيجية للموانئ مع سلطنة عمان الأحد، يقول مسؤولون أميركيون إنها ستمنح الجيش الأميركي تسهيلات أكبر في منطقة الخليج وستحد أيضا من الحاجة لإرسال السفن عبر مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وقالت السفارة الأميركية في عمان في بيان إن الاتفاقية تضمن للولايات المتحدة الاستفادة من المنشآت والموانئ في الدقم وصلالة و"تؤكد من جديد التزام البلدين بتعزيز الأهداف الأمنية المشتركة".

وتنظر عمان للاتفاقية من منظور اقتصادي، إذ تريد السلطنة تطوير الدقم مع الاحتفاظ بدورها الحيادي في السياسة والدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط على الطريقة السويسرية.

لكنها تأتي أيضا مع تنامي قلق الولايات المتحدة من برامج إيران الصاروخية التي توسعت وتطورت في السنوات القليلة الماضية رغم العقوبات والضغوط الدبلوماسية الأميركية.

وقال مسؤول أميركي طالبا عدم ذكر اسمه إن الاتفاقية مهمة لأنها تحسن الوصول إلى موانئ تتصل بالمنطقة عبر شبكة من الطرق مما يمنح الجيش الأميركي قدرة كبيرة على الصمود في وقت الأزمة.

وأضاف المسؤول الأميركي "اعتدنا العمل بناء على افتراض أن بإمكاننا دخول الخليج بسهولة" لكن "جودة وكمية الأسلحة الإيرانية تزيد المخاوف".

وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز وهو مسار رئيسي لشحن النفط في الخليج ردا على أي عمل عدائي أميركي بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عن طريق العقوبات.

لكن المسؤول الأميركي أشار إلى أن الاتفاقية ستزيد من الخيارات العسكرية الأميركية في المنطقة في مواجهة أي أزمة.

وميناء الدقم مثالي للسفن الكبيرة لدرجة أنه يتسع لاستدارة حاملة طائرات.

وقال المسؤول "الميناء نفسه جذاب للغاية والموقع الجغرافي مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية لكونه خارج مضيق هرمز" مضيفا أن المفاوضات بدأت في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.