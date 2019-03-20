اتصال هاتفي بين سلمان ومحمد السادس

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفياً بالملك المغربي محمد السادس.

وقالت الوكالة إن الملكين "استعرضا العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين".

وكان توتر دبلوماسي خيم على علاقات السعودية والمغرب منذ شباط/فبراير. وقالت وسائل إعلام مغربية إن الرباط استدعت سفيرها في الرياض بعد بث قناة 'العربية' السعودية، تقريرا مصورا "ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" في حينه إن الرباط أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وفي خبر الاتصال الهاتفي الأربعاء، تحدثت وكالة الأنباء السعودية عن متانة "أواصر المحبة المتجذرة والراسخة على مر السنين"، وقالت إن الملكين ناقشا تطوير تلك العلاقة.