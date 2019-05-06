اتصال تليفوني بين أمير قطر ورئيس وزراء البحرين

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" الاثنين إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا تليفونيا من رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة "للتهئنة بمناسبة حلول شهر رمضان".

وهذا أول اتصال من نوعه بين أمير قطر وبين أي من قادة البحرين منذ قطع العلاقات بين البلدين في حزيران/يونيو 2017.

وكانت البحرين والإمارات والسعودية ومصر قطعت علاقاتها مع الدوحة متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء البحريني إن الاتصال "ارتكز على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط".

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزير شؤون مجلس الوزراء قوله إن الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر "لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والإمارات ومصر" حول قطر.