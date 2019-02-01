اتحاد آسيا يرفض احتجاج الإمارات على قطر

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاعتراض المقدم من الإمارات حول أهلية لاعبين قطريين خلال مشاركتهما في كأس آسيا 2019.

وأشار الاتحاد في بيان قبل ساعات من المباراة النهائية بين قطر واليابان "استبعدت لجنة الانضباط والأخلاقيات الاحتجاج المقدم من الاتحاد الإماراتي حول أهلية لاعبَين قطريين".

وكان الاتحاد الإماراتي قد قدم اعتراضا في ما يخص أهلية لاعبين قطريين إثنين هما المهاجم المعز علي (22 عاما)، المولود في السودان ومتصدر ترتيب هدافي البطولة (8)، والمدافع بسام الراوي (21 عاما) المولود في العراق.

وتشير التقارير الإماراتية إلى عدم قانونية تجنيس لاعبين قطريين لا سيما الأقل من 23 عاما.

ونشرت الصحف المحلية الجمعة صورا لجوازات سفر للاعبين وأقربائهم لتأكيد عدم صحة أوراقهم.