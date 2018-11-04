ابنا جمال خاشقجي: نريد جثته

أعرب ابنا الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي في مقابلة مع شبكة سي أن أن الأميركية أذيعت الأحد عن أملهما في تحديد مكان جثته، لدفنها في مقابر العائلة في مسقط رأسه.

وقال ابنه صلاح إن كل ما تريده العائلة الآن هو أن يدفن في مقابر البقيع في المدينة، مشيرا إلى أن العائلة فتحت هذا الموضوع مع السلطات التي أعربت، من جانبها، عن أملها في أن يتحقق ذلك قريبا.

وأشار صلاح وعبد الله خاشقجي في المقابلة إلى أن الغموض لا يزال يكتنف عملية مقتل والدهما، وأن هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها.

وقال صلاح، الذي التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، إن العاهل السعودي أكد له أن المتورطين في الجريمة سيقدمون للعدالة، وأشار إلى أنه يؤمن بما قاله له الملك.

وأضاف أن البعض استغل قضيته "سياسيا" مؤكدا رفضه ذلك.

وكانت المملكة أعلنت أن الصحافي الذي كان يقيم في واشنطن قتل "في شجار" داخل قنصليتها في اسطنبول يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن تقول لاحقا إنه "قتل بنيه مسبقة".