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أكثر من مليون متضرر من فيضانات الهند

إجلاء مسنة هندية على سريرها من إحدى المناطق المتضررة في كيرالا

أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء أن أكثر من مليون شخص تم نقلهم إلى مخيمات أقيمت للمتضررين في ولاية كيرالا الجنوبية التي ضربتها أمطار موسمية عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 410 قتلى.

وتدمر نحو 50 ألف منزل، بحسب ما أفاد به نائب عن الولاية، في وقت يكتظ الناس في المخيمات بينما يتكشف حجم الخراب مع انحسار المياه.

وقال ناطق باسم الحكومة المحلية إنه تم تسجيل مليون و28 ألف شخص يقيمون في نحو 3200 مخيم في أنحاء البلاد.

وفي شينغانور إحدى المدن الأكثر تضررا، ما زالت المياه التي بلغ مستواها أكثر من 60 سنتمترا، تغلق طرقا عديدة في وقت تواصل هطول الأمطار الثلاثاء.

وذكرت فرق تابعة للجيش الهندي الذي يعمل على الأرض أن عدة آلاف ما زالوا في بيوت غمرتها المياه في المدينة.

وانتشر الآلاف من عناصر الجيش والبحرية والدفاع الجوي في أنحاء الولاية لمساعدة الأشخاص العالقين في مناطق نائية وجبلية.

وألقت عشرات المروحيات والطائرات المسيرة الطعام والدواء والمياه على القرى التي انقطعت سبل الوصول إليها.

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