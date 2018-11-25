إيلون ماسك يريد الانتقال إلى المريخ

قال إيلون ماسك مالك "سبيس أكس" المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء إنه يرى احتمالا كبيرا في توجهه إلى كوكب المريخ على متن مركبات شركته.

وكشف ماسك البالغ 47 عاما، أن نسبة ذلك الاحتمال تبلغ 70 في المئة، موضحا خلال حلقة من وثائقيات HBO بالتعاون مع شركة Axios للإعلام، "أعلم بالضبط ما ينبغي فعله، إنني أتحدث عن الانتقال للعيش هناك".

ووصف خبراء تنبؤ ماسك بأنه من ضرب الخيال، لكن الملياردير قال إنه يتصور أن أول رحلة إلى المريخ ستتم خلال سبعة أعوام من الآن بتذكرة يصل سعرها إلى حوالي 200 ألف دولار.

وقال إن "فكرة الذهاب إلى المريخ قد تبدو الآن مثل حديث إرنست شاكلتون عن استكشاف القطب الجنوبي" في بداية القرن الـ20.

لكن ماسك أقر بصعوبة المهمة وأضاف "حتى إن تمكنت من الهبوط بنجاح على سطح المريخ، فإنك ستضطر للعمل من دون توقف لبناء قاعدة" هناك، موضحا "يعني ذلك أنه لن يكون هناك وقت للراحة".

وأردف قائلا: "حتى بعد قيامك بكل ذلك، يبقى المناخ قاسيا جدا. إذا هناك احتمال كبير أن تموت هناك"، وتابع "نعتقد أن بإمكانك العودة، لكننا لسنا متأكدين" ومع ذلك أكد ماسك أنه "سيذهب من دون تردد".