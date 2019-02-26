إيلون ماسك متهم بإهانة القضاء

اتهمت اللجنة الحكومية للأوراق المالية والبورصات الاثنين الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك بإهانة المحكمة على خلفية تغريدة له الأسبوع الماضي.

وقالت اللجنة إن الملياردير الأميركي خرق اتفاق تسوية توصلت إليه اللجنة مع "تسلا" العام الماضي عندما قال عبر "تويتر": "لم نصنع أي سيارة في 2011، لكننا سنصنع حوالي 500 ألف في 2019".

وأوضحت اللجنة في دعواها أن ماسك "لم يطلب أو يحصل على إذن مسبق لنشر هذه التغريدة والتي كانت غير دقيقة"، ووصفتها بأنها مضللة.

وقال ماسك في وقت لاحق الاثنين إنه يحترم القضاة موضحا "إنه ليس مثاليا لكن في العموم يجب أن نكون سعداء جدا بالنظام القضائي الأميركي".

وكانت اللجنة توصلت في تشرين الأول/أكتوبر إلى تسوية مع "تسلا" تقضي باستقالة ماسك من رئاسة مجلس إدارة الشركة وكذلك إلزامه بالحصول على موافقة مسؤولين بالشركة قبل التصريح ببيانات عن أعمالها.