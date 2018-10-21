إيكاردي يحسم ديربي ميلانو

حسم الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي دربي ميلانو بهدف قاتل منح به فريقه إنتر الفوز على ضيفه وجاره اللدود ميلان بهدف نظيف الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدا أن "دربي ديلا مادونينا" في طريقه للانتهاء بالتعادل للمرة الرابعة من أصل المواجهات الخمس الأخيرة بين الجارين في الدوري، لكن إيكاردي قال كلمته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وأهدى فريقه فوزه السابع على التوالي في جميع المسابقات ومنحه دفعا معنويا كبيرا قبل مباراته المرتقبة الأربعاء في معقل برشلونة الإسباني ضمن دوري أبطال أوروبا.

ورأى إيكاردي أن إنتر يستحق الفوز على ميلان لكن "أن تحقق ذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل (الثانية فعليا) يجعل المتعة أكبر بكثير"، مضيفا "يجب أن تفوز بمباريات الدربي، رددنا هذا الأمر طيلة الأسبوع. حصلنا على فرص، أصبنا القائم، ألغي لنا هدف، بالتالي نحن نستحق الفوز استنادا الى ما قمنا به خلال الدقائق التسعين".