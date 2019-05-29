إيقاف فهد المولد لمدة عام

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قرارا تأديبيا بحق لاعب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم فهد المولد يقضي بوقفه لمدة عام.

جاء القرار بعد ثبوت وجود مواد محظورة في عينته التي سحبت منه في مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت اللجنة في بيان إنه وفقا للقرار يوقف المولد "عن المشاركة في المناقسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت (9/5/2019)".

يشار إلى أن قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قابل للاستئناف في غضون 21 يوما من تاريخ صدور القرار.