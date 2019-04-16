فيفا يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي السابق

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين إنه أوقف خوسيه ماريا مارين الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم مدى الحياة وفرض عليه غرامة قدرها مليون فرنك سويسري (997 ألف دولار) بسبب حصوله على رشى.

ويقضي مارين حاليا عقوبة السجن لأربع سنوات في الولايات المتحدة بعد إدانته في قضايا فساد ترتبط بفضيحة الرشى التي أحاطت بالفيفا. وتم تغريم مارين 1.2 مليون دولار مع مصادرة 3.34 مليون دولار.

وربطت تحقيقات الفيفا بين مارين ومنح عقود بث وتسويق تجاري إلى اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) والاتحاد البرازيلي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في بطولات أقيمت في الفترة ما بين 2012 إلى 2015.

وقال الفيفا في بيان "وجدت الغرفة القضائية ان السيد مارين انتهك المادة 27 من ميثاق أخلاقيات الفيفا والمتعلقة بالرشوة ونتيجة لذلك قررت ايقافه مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم (إداريا أو رياضيا أو أي أنشطة أخرى) على الصعيدين المحلي أو الدولي".

وكان مارين في مقدمة شخصيات رياضية حوكمت في الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بتلقي رشى وعمولات بأكثر من 200 مليون دولار فيما يخص تسويق ومنح حقوق بث مباريات لكرة القدم.