إيقاف ببجي خلال ساعات 'من أجل الزومبي'

ستوقف لعبة ببجي خادماتها مؤقتا في غضون ساعات من أجل تحديث طال انتظاره.

وقالت الشركة القائمة على اللعبة إنها ستوقف السيرفرات لتحديثها يوم 18 فبراير، من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت غرينيتش، ولمدة ثماني ساعات، وقد تتأخر أكثر من ذلك.

التحديث الأهم سيكون إضافة خاصية "مواجهة الزومبي"، حيث سيخوض اللاعب تحدي البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.

كما سيواجه اللاعب شخصيات تم استقدامها من لعبة "ريزدنت إيفل – Resident Evil II"، التي سيتم استخدام موسيقاها في اللعبة أيضاً..

هذه إحدى الشخصيات.. تعرف عليها!

كذلك، سيتم استحداث مساحات إضافية للاعب، ومؤثر ضوء القمر في خريطة Vikendi. وستكون خريطة Sanhok متوفرة لجولات القتال السريعة في قائمة Arcade.