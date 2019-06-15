إيفانكا ترامب: 5 ملايين دولار في 2018

تحصلت إيفانكا ترامب على 4 ملايين دولار كأرباح العام الماضي من حصتها في فندق ترامب في واشنطن ليس بعيدا عن المكتب البيضاوي.

وأوضح تقرير بيان مالي نشره البيت الأبيض الجمعة أيضا أن علامتها التجارية للحقائب والأحذية والفساتين حققت نحو مليون دولار، بتراجع عن 5 ملايين دولار على الأقل.

وأعلنت ترامب في يوليو الماضي أنها تخطط لغلق شركتها للتركيز على عملها كمستشارة في البيت الأبيض.

أما البيان المالي لزوجها، مستشار ترامب أيضا، جاريد كوشنر، فأوضح أنه حصل على مئات الآلاف من الدولارات من عدة شقق في نيويورك يمتلكها، فضلا عن حصة في مؤسسة الاستثمار العقاري "كادر" قيمتها على الأقل 25 مليون دولار.