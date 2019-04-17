إيطاليا.. اعتقال شابين خططا لهجمات

اعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء اعتقال شابين أحدهما اعتنق الإسلام مؤخرا، يشتبه بأنهما خططا لشن هجمات باسم تنظيم داعش في إيطاليا.

وقد اعتُقل الشابان في مقاطعتين مختلفتين من منطقة ميلانو، وأحدهما إيطالي اعتنق الإسلام ويتحدر من مدينة باليرمو في صقلية ويبلغ من العمر 24 عاما، والآخر مغربي يبلغ من العمر 18 عاما.

وذكرت النيابة العامة في باليرمو أنهما كانا "مستعدين للهجوم"، ويقول المحققون إنهما تدربا على القيام بهذه المهمة من خلال استخدام الأسلحة، والاستعداد البدني والعسكري، وتحميل تعليمات على تسجيلات فيديو حول تقنيات حرب العصابات أو العمليات الانتحارية.

ويشتبه أيضا بأنهما بحثا ونشرا على شبكات التواصل الاجتماعي، عن كثير من الوثائق وأشرطة الفيديو الدعائية لتنظيم داعش، مما قد يشكل جنحة تحريض على الجريمة.

وكان الإيطالي الذي اعتنق الإسلام جنح إلى التطرف منذ 2017، في باليرمو أولا، ثم في شمال إيطاليا، حيث ذهب يبحث عن عمل، مزودا برخصة قيادة شاحنات.