إيطاليا.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر جنوى

أعلن الدفاع المدني الايطالي السبت أن فرق الإطفاء التي تقوم بعمليات بحث تحت أنقاض جسر موراندي الذي انهار في مدينة جنوى، عثرت على جثث ضحايا في سيارة سحقت بكتلة من الإسمنت.

ولم يكشف المنقذون عدد هؤلاء الضحايا لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إنها عائلة من زوجين وفتاة في التاسعة من العمر.

وكانت آخر حصيلة رسمية موقتة نشرت قبل هذا الإعلان تتحدث عن سقوط 38 قتيلا وعشرة جرحى ما زالوا يعالجون في المستشفى بينهم ستة في حالة خطرة.

وتنظم في جنوى السبت جنازة رسمية بحضور كبار المسؤولين السياسيين الإيطاليين لعدد من ضحايا حادث انهيار الجسر.

واختارت عائلات بعض الضحايا تنظيم جنازات خاصة لهم، مقاطعة بذلك مبادرة الحكومة. وذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن عائلات 17 قتيلا على الأقل فضلت عدم المشاركة في مراسم التشييع الرسمية.