عقوبات ومظاهرات.. إيران 2018

"موقع الحرة"/ كريم مجدي 2018، عام شديد على إيران، بدأ بمظاهرات مشهد ثم توسطه العقوبات الأميركية، وانتهى بعودة المظاهرات وتراجع اقتصادي. وتسببت العقوبات بانخفاض معدلات تصدير النفط من 2.7 مليون إلى 1.6 مليون برميل يوميا، فيما وصلت معدلات تصدير المنتجات الإيرانية للولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر إلى صفر. فكيف مر عام 2018 على إيران؟ يناير مظاهرات مشهد استمرت مظاهرات مدينة مشهد، التي اندلعت في نهاية 2017 احتجاجا على الظروف المعيشية، وقد عمت المظاهران مناطقة مختلفة من إيران خاصة طهران، وقد توقع البعض أن قوة تلك المظاهرات كانت مثل احتجاجات الحركة الخضراء في 2009، إلا أن الحكومة الإيرانية استطاعت السيطرة على الأمور باستخدام القمع عبر عناصر الحرس الثوري.

انخفاض العملة المحلية: أدت الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهري كانون الأول 2017 وكانون الثاني 2018، إلى خلق جو من انعدام الأمن وانخفاض الثقة في السوق الإيرانية، مما تتسبب في انخفاض سعر الريال أمام الدولار. فبراير مظاهرات الحجاب: مع بداية شباط/فبراير، أكد واشنطن وقوفها إلى جانب المحتجين ضد فرض الحجاب على الإيرانيات، منددة بالاعتقالات التي طالت بعض الناشطات والمتظاهرات.

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت نحو 30 امرأة كشفن رؤوسهن في مكان عام بالعاصمة طهران احتجاجا على قانون الحجاب الإجباري. مارس مظاهرات نسوية: في اليوم العالمي للمرأة، أقدمت نساء إيرانيات إحياء المناسبة أمام وزارة العمل، إلا أن الشرطة الإيرانية فضت التجمع واعتقلت صحافيتين، ولا تحتفل إيران رسميا بيوم المرأة العالمي الذي حددته الأمم المتحدة في الثامن من آذار/مارس، بل تحتفل بيوم المرأة الإيرانية في التاسع من آذار/مارس، بالتزامن مع ذكرى مولد فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد.

​رسالة نجاد: بعث الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى مرشد الثورة علي خامنئي، عقب اعتقال مساعدين لنجاد، وحذر الرئيس السابق من الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، داعيا إلى إنهاء النشاط الاقتصادي للجيش. أبريل قصف القوات الإيرانية في سوريا: في التاسع من نيسان/أبريل، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية مطارا سوريا بمحافظة حمص، وأسفر عن تدمير مركبات إيرانية، ومقتل سبعة إيرانيين على الأقل. العثور على جثة الشاه: في 24 نيسان/أبريل، أعلنت السلطات الإيرانية العثور على جثة رضا شاه، مؤسس الأسرة البهلوية الإيرانية، وقد فقدت الجثة منذ 40 عاما بعدما تعرض قبر الشاه للتخريب في بداية الثورة الإيرانية عام 1979، على يد صادق خلخالي، أحد رجال الدين الشيعة ورموز الثورة الإسلامية. اقرأ أيضا: مومياء إيرانية قد تحل لغزا عمره أربعة عقود مايو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

في الثامن من أيار/مايو أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ودول الـ5+1، كما أعلن عن إعادة العقوبات الاقتصادية مرة أخرى حتى تغير طهران من سياستها العدائية الداعمة للإرهاب. إضراب الشاحنات: أطلق سائقو الشاحنات إضرابا في عدد المدن الإيرانية، وأغلقوا طرقا سريعة، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم التي تلخصت بشكلٍ أساسي في زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع رسوم الشحن، وقد عانت بعض المدن من نقص في السلع الأساسية بسبب هذا الإضراب، الذي استمر بشكل متقطع خلال الشهور اللاحقة.

اقرأ أيضا: 'لا وقود ولا غذاء حتى تتحقق مطالبنا'.. سائقو إيران يشلون يد النظام يونيو هروب الأموال: في بداية حزيران/يونيو، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، خروج أكثر من 59 مليار دولار من إيران خلال 2016-2017، وتوقع المركز أن تغادر مليارات أخرى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأحال المركز هذه الظاهرة إلى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الاقتصادي والسياسي داخل إيران، وعدم وجود دعم حكومي للاستثمارات، ومخاطر الاستثمار العالية، وصعوبة إجراء التعاملات التجارية. إعدام محمد ثلاث:

في 18 حزيران/يونيو، أدانت الولايات المتحدة إعدام الحكومة الإيرانية محمد ثلاث، العضو في جماعة دراويش غنابادي الصوفية التي وصفتها الخارجية الأميركية بأنها "مضطهدة منذ زمن طويل"، وتتعرض هذه الجماعة الدينية من قمع السلطات الإيرانية، لأسباب دينية وسياسية. اقرأ أيضا: لماذا تعاقب إيران 'دراويش غنابادي'؟ توقيف دبلوماسي إيراني: الشرطة الألمانية توقف دبلوماسيا إيرانيا يدعى أسد الله أسدي، لضلوعه في مخطط للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة بفرنسا في حزيران/يونيو. اقرأ أيضا: دبلوماسي إيراني وعميل استخبارات.. من هو أسد الله أسدي؟ يوليو مظاهرات المياه: مع بداية تموز/يوليو، اندلعت مظاهرات في كل من مدينة أصفهان ومدينة برازجانم بمحافظة بوشهر ومنطقة كازرون في محافظة فارس ومنطقة ياسوج في محافظة "كهجيلويه وبوير أحمد"، ومدينة سامان بمحافظة "شهارمحال وبختیاری"، احتجاجا على نقص المياه.

​إيران تكشف عن مقاتلة جديدة تدعى "كوثر"، ليتبين لاحقا أنها طائرة أميركية قديمة تم تجديدها، وعرضها على أنها جديدة كليا في بادئ الأمر، قبل أن تتراجع السلطات الإيرانية عن تصريحاتها بشان المقاتلة. اقرأ أيضا: إيران تكشف سر المقاتلة 'كوثر' اقرأ أيضا: 'كوثر' ليست أول كذبة إيرانية الصنع.. القائمة طويلة سبتمبر الريال يهبط لمستويات قياسية: وصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الإيرانية الموازية إلى 128 ألف ريال إيراني في الثالث من أيلول سبتمبر، وذلك لأول مرة في تاريخه. قصف الأكراد: أعلن الحرس الثوري الإيراني في التاسع من أيلول/سبتمبر، إطلاق سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق، وأسفر القصف عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح، وسط شكوك بوصول جميع الصواريخ إلى أهدافها، وفقا لتحليلات. اقرأ أيضا: فشل جديد لصواريخ إيران إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة: أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في البصرة في السابع من أيلول/سبتمبر بمدينة البصرة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدخل إيران في شؤون العراق.

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اقرأ أيضا: إيرانيون يعلقون على حرق قنصلية بلادهم في البصرة هجوم الأحواز: هجوم وقع خلال عرض عسكري بمدينة الأحواز الإيرانية في 23 أيلول/سبتمبر المنصرم، أدى إلى مقتل 29 شخصا أغلبهم من قوات الحرس الثوري، فيما أعلن تنظيم داعش تبنيه الهجوم.

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اقرأ أيضا: هجوم الأحواز.. إيران تعزل 30 عسكريا.. تفاصيل جديدة أكتوبر قصف يستهدف سوريا: أعلن الحرس الثوري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، إطلاق صواريخ بالستية على مسلحين في سورية متورطين في الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران، فيما أخبر مسؤول عسكري "قناة الحرة" أن إيران أطلقت خمسة صواريخ باتجاه شرق سورية، سقط اثنان منها بعد ثوان قليلة من إطلاقهما. أثر انفجار أحد الصواريخ:

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اقرأ أيضا: فيديو.. صواريخ الحرس الثوري سقطت في إيران! إضراب المعلمين: دخل معلمون إيرانيون في إضراب عام في 14 تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجا على سوء الحالة المعيشية، واعتقال عدد من نشطاء نقابات المعلمين. إقالات واستقالات: قدم وزير النقل الإيراني عباس آخوندي استقالته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هربا من استجوابه في البرلمان، وقد أطاح البرلمان الإيراني بوزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي في مطلع آب/ أغسطس، عقب استجوابه في جلسة برلمانية، وصوت البرلمان في 27 من الشهر ذاته على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال استجوابه. نوفمبر الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية: دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف. استقالة مستشار روحاني: وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، على استقالة مستشاره ومساعده في الأمور الاقتصادية مسعود نيلي. ويعد نيلي أحد المدافعين عن رفع سعر العملة الصعبة لمصلحة الصادرات والإنتاج لكنه اضطر للاستقالة أخيرا بسبب ارتفاع سعر العملة الصعبة بشكل قياسي وتاريخي خلال الأشهر الأخيرة وتصاعد الانتقادات لفريق الحكومة بهذا الصدد. مظاهرات مصنع السكر: نظم عمال مصانع شركة "هفت تبه" لقصب السكر مظاهرات وإضرابات، طالبوا فيها بدفع الرواتب المتأخرة لمدة أربعة أشهر واستعادة الشركة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي، وتسليمها للجنة عمالية مشتركة مع الحكومة، وقد اعتقلت الشرطة الإيرانية إثر هذا بعض النشطاء العماليين.