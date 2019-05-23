وكالة فارس.. بوق الحرس الثوري الكاذب

ليست مجرد وسيلة إعلامية، فوكالة فارس للأنباء تعد أداة الحرس الثوري الإيراني للترويج لإنجازات عسكرية مزيفة، والتشهير بخصوم الجهاز السياسيين، إلى جانب شن حملات التضليل المعلوماتي.

المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سعيد قاسم نجاد، نشر تقريرا مفصلا على موقع "Iran Disinformation"، عن تاريخ ونشأة وكالة فارس وضلوعها في مهمات تتعدى الرسالة الإعلامية، بل وتنتهكها بوضوح.

يقول قاسم نجاد في تقريره، إن وكالة فارس منذ إطلاقها لعبت دورا هاما في الترويج للدعاية السياسية للحرس الثوري، وشن الحروب النفسية ضد أعداء النظام الإيراني.

ووظف الحرس الثوري نسخ وكالة فارس الناطقة باللغات الأجنبية، في نشر حملات التضليل في مختلف أنحاء العالم، لتغطي بذلك آلاف الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان أو العمال أو النشطاء السياسيين أو المثقفين سواء داخل إيران أم خارجها، بالإضافة إلى شن حملات تضليل ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت أبرز حملات التضليل الأخيرة، هي الترويج للمقاتلة الإيرانية كوثر، التي تبين أنها تطوير لتصميم الطائرة الأميركية F-5، التي تقتنيها إيران منذ زمن.

كما استضافت الوكالة في آذار/مارس الماضي، عددا من النشطاء الأميركيين التابعين لمنظمة "كود بينك"، في مؤتمر رعاه جهاز الحرس الثوري الإيراني، المصنف ضمن قائمة المنظمة الإرهابية من قبل الإدارة الأميركية.

بداية الوكالة

كانت بداية الوكالة، عندما أُذن لسعيد نجار نوباري، مدير الاتصالات في مكتب المدعي العام بطهران، بإطلاق وكالة أنباء، وبالفعل افتتحت الوكالة في عام 2002، ثم استقال نوباري في عام 2003، ليتولى رئيس المكتب الخارجي لوكالة "إرنا" الرسمية في عام 2008 خلال رئاسة أحمدي نجاد.

في عام 2003، باع نوبالي وكالة فارس لثلاثة أشخاص هم مهدي فاضلي ومرضي دادخاه وحسن شيرازي. وقد تولى فاضلي منصب المدير التنفيذي للوكالة وجعل منها لاعبا رئيسيا في ساحة الإعلام الإيراني. أما مرضي وشيرازي الأقل شهرة فيعرف عنهما علاقاتهما الوثيقة بالحرس الثوري.