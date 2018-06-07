رسالة تربك مطار تبريز الإيراني

اخترقت مجموعة قراصنة الخميس شاشات مطار تبريز الإيراني اعتراضا على سياسات نظام علي خامنئي.
ونشر القراصنة رسالة على شاشات المطار معارضة لسياسات النظام الإيراني المبددة لثروات الشعب، وأعربوا عن تأييدهم للإضرابات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية.
المجموعة التي تدعى "تابانديغان"، ادعت سابقا مسؤوليتها عن اختراق شاشات مطار مشهد الإيراني في 24 آيار/مايو الماضي.
وجاء في الرسالة التي ظهرت على شاشات المطار، "منذ أسبوعين، استطعنا السيطرة على نظام الحاسب الآلي في مطار مشهد، دعما للاحتجاجات".
وأضافوا "عارضنا سابقا سياسات النظام وممارسات الحرس الثوري التي بددت مقدرات وأرواح الشعب الإيراني، واليوم ندعم إضراب سائقي الشاحنات والتجار".
وتساءلت المجموعة، "إلى متى سيتجاهل النظام مطالب الشعب الإيراني وإصلاح الوضع الاقتصادي".
وأردفت المجموعة في رسالتها بالقول: "لن يستطيعوا إسكاتنا، وسنستمر على هذا المنوال، أما إذا أردتم مساندتنا، فقوموا بمشاركة الرسالة".
يذكر أنه في آواخر آيار/مايو الماضي، دخل سائقو شاحنات إيرانية في إضراب احتجاجا على أوضاعهم المعيشية السيئة، مطالبين برفع أجورهم.
وأرفق القراصنة رسالتهم بهاشتاغين: الأول هو "#اعتصاب_سراسري" أي إضراب شامل، والثاني: "#اعتصاب_كاميون_داران" أي إضراب سائقي الشاحنات.
وتفاعل مغردون مع الهاشتاغين الأكثر انتشارا في إيران خلال الأيام الماضية، وأكد بعضهم على أن الإضرابات أكثر فاعلية مقارنة بالمظاهرات التي غالبا ما تفشل ويعتقل المشاركون فيها.
يقول مغرد إيراني: "للتخلص من نظام الملالي فإن أفضل طريقة هي استمرار الإضرابات، فهي أقوى من المظاهرات، لقد حان الوقت كي يرحل خامنئي".
وهذا المغرد ينشر فيديو جديد لإضراب سائقي الشاحنات وأرفقه بتعليق: "إضراب سائقي الشاحنات في مدينة الكرج، وأعداد المضربين تزيد كل لحظة".
أما هذا المغرد فقد أشار إلى أن الإضرابات قد طالت بعض مواني إيران، حيث عُلق العمل في بعضها جزئيا، مثل ميناء بندر أنزلي.
وتتعرض إيران لحملة قرصنة على الإنترنت منذ آب/أغسطس 2016، ويقول خبراء في الأمن السيبراني إن القراصنة استطاعوا إيجاد ثغرة لاختراق النظام البنكي الإيراني.