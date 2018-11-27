إيران قد توجه عقوبات من 'فيفا'

حث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على منح إيران مهلة نهائية للسماح للنساء بمشاهدة مباريات كرة القدم.

وقال المجلس في بيان إن الحظر الذي تطبقه إيران على المشجعات ينتهك قواعد أخلاقيات (فيفا)، والتي تمنع التمييز على أساس الجنس، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي يجب أن يكون واضحا بشأن فرض عقوبات على إيران إذا لم تلغي هذا الحظر.

وأضاف البيان أن "الإيرانيات لا يسمح لهن بحضور الفعاليات الرياضية في البلاد لنحو 39 عاما منذ قيام الثورة الإسلامية، ولم يمنحن حتى الآن حق الدخول إلى مباريات الأندية الكبرى منذ العام 1981".

ونقلت وكالات إيرانية هذا الشهر أنباء عن حضور عدد غير محدد من النساء لمباراة النهائي لبطولة دوري ابطال أسيا في استاد أزادي بطهران.

وكانت صحيفة "غول" الرياضية الإيرانية قد كشفت أن هؤلاء النساء هن أقارب لاعبي المنتخب النسائي والرجالي الإيراني لكرة القدم، وموظفات عاملات بالاتحاد الإيراني، بالإضافة إلى أخريات سمح مجلس مدينة طهران لهن بحضور المباراة.



