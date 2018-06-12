يحدث في القرن الـ 21.. فصل طالبة إيرانية بسبب ديانتها

فصلت جامعة إيرانية، طالبة بسبب ديانتها البهائية، بحسب منظمات حقوقية.

الطالبة في كلية تكنولوجيا المعلومات سهى إيزدي، 21 عاما، فصلتها جامعة زنجان قبل سنة واحدة من تخرجها.

وقالت جمعية Human Rights In Iran الحقوقية، إن إيزدي تلقت اتصالا من مسؤولين بالجامعة أخبروها أنها لن تستطيع إكمال تعليمها وأن اسمها حـُذف من سجل الطلبة ومنعت من الولوج لموقع الجامعة على الإنترنت.

وكتبت إيزدي عبر حسابها على تويتر "التعليم في مجتمع لا يؤمن بالمرأة أمر صعب، أما التعليم بالنسبة لي كبهائية فهو غير ممكن.. بعد جهد ثلاث سنوات، وعلى الرغم من أن ترتيبي كان الأول العام الماضي، فقد تم فصلي من الجامعة".