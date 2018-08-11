الصين تستحوذ على حصة توتال في حقل غاز إيراني

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" أن شركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي" ستستحوذ على حصة شركة توتال الفرنسية في مشروع حقل فارس الجنوبي في الخليج.

وكانت شركة توتال الفرنسية أعلنت من قبل عزمها الانسحاب من المشروع ما لم تحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية.

ونقلت إيرنا عن مدير الاستثمار في شركة النفط الإيرانية قوله إن الشركة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة، ستستحوذ على ما نسبته 80.1 في المئة من المرحلة الحادية عشرة من الحقل.

وحقل فارس الجنوبي، ويعرف أيضا باسم "حقل غاز الشمال" يقع في منطقة الخليج وهو حقل غاز طبيعي تتقاسمه إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز في العالم حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

وكانت الإدارة الأميركية أعادت فرض عقوبات على طهران اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي بعد ثلاثة أشهر من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ووصف الرئيس دونالد ترامب العقوبات بأنها الأقسى التي توجه لإيران محذرا النظام في طهران بين الاستمرار بمسار العزلة الاقتصادية أو تغيير سلوكه.