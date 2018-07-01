عطشى إيران في مواجهة السلطات

جرح عدد من الإيرانيين في مواجهات مع الشرطة اندلعت مساء السبت وفجر الأحد في خرمشهر جنوب إيران، في إطار احتجاجات شعبية على تدهور الخدمات العامة في المدينة وتلوث مياه الشرب.

وحسب الرواية الرسمية، فإن المواجهات بين الجانبين أدت إلى إصابة متظاهر بجروح خطيرة و"عدد من رجال الشرطة" بجروح طفيفة، لكن ناشطين أفادوا بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي.

ونشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو يسمع فيها بوضوح إطلاق نار:

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 500 متظاهر قالت إنهم حاولوا تخريب مؤسسات مالية وأضرموا النار في جسر بخرمشهر. ونقلت الوكالة عن نائب محافظ خرمشهر ولي الله حياتي القول "لم يقتل أحد".

وأدى تلوث المياه في خرمشهر ومدينة عبدان الى تظاهرات عدة في الأسابيع الثلاثة الاخيرة.