عارضات في طهران والسلطات تتحرك

احتج إيرانيون على تصريحات محسن شريعتي رئيس المجمع القضائي بمنطقة لواسنات وسط طهران، الذي وصف عرض أزياء نسائي أقيم في العاصمة الإيرانية بـ"حفل غير أخلاقي".

السلطات الإيرانية أغلقت الأحد بالشمع الأحمر القاعة التي شهدت العرض في مجمع سكاي سنتر.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو لنساء مشاركات في العرض يرتدين الحجاب، إلا أن مواقع إخبارية تابعة للتيار المحافظ شبهت الملابس المستخدمة في العرض بملابس "حفلات عبدة الشيطان" والملابس التي يرتديها المحتفلون بعيد "هالووين".

صورة لعارضات الأزياء اللواتي ظهرن في العرض.

صور من العرض:

السلطات الإيرانية أغلقت حساب إنستغرام الخاص بالمسؤول عن العرض الذي أقيم الجمعة الماضي. وهو حساب "فاشن شو" لعروض الأزياء حيث يتابعه نحو 155 ألف شخص.

جدير بالذكر أن إيران تسمح بإقامة عروض أزياء نسائية بشرط ارتدائهن للحجاب، ولا تعطي السلطات الإيرانية رخصة لمصممي الأزياء إلا بعد التحقق من عدة معايير.