إيران 'ستسمح' للاعبيها بمنافسة إسرائيليين

نشر الاتحاد الدولي للجودو (IJF) خطابا إيرانيا رسميا يشير إلى انفتاح إيراني على اللعب مع جميع المنافسين "من دون تمييز"، وهو ما فُسر بأنه استعداد إيراني للسماح للاعبيها بمنافسة لاعبين إسرائيليين.

وجاء في الخطاب المنشور على موقع 'IJF' والمرسل من اللجنة الأولمبية الإيرانية إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو أن إيران "تحترم تماما الميثاق الأولمبي ومبدأ عدم التمييز" وأن اتحاد الجودو الإيراني سوف يلتزم بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي للجودو.

الاتحاد الدولي للجودو قال إنه تسلم هذا الرد "الإيجابي" من إيران بعد اتصالات ومناقشات مع المسؤوليين في وزراة الرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الجودو في إيران.

وكتب: "لقد شهدنا في عدة مناسبات في التاريخ الحديث ظاهرة مقلقة تنطوي على "إصابة" مفاجئة للرياضيين الإيرانيين، وهي ظاهرة مرتبطة بحسب كثير من المراقبين بالالتزام المحتمل للرياضيين المعنيين بالمنافسة ضد بلدان معينة".

رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي موشيه بونتي قال لأسوشيتد برس إنه يرحب "بهذا القرار الشجاع والسليم" الذي اتخذه IJF بنشر هذا الخطاب.

وفي المقابل، وصفت وسائل إعلام إيرانية رد الفعل على الخطاب الأحد بأنه "لا أساس له" و"غريب". ولم يصدر عن اتحاد الجودو الإيراني تعليق.



واعتاد رياضيون إيرانيون الانسحاب من المنافسات عندما يلتقون برياضيين إيرانيين.