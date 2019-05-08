إيران.. رقص أطفال يثير حنق محافظين

أثارت مقاطع فيديو انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي سخط رجال دين وسياسة محافظين في إيران.

والمقاطع تظهر أطفالا في بعض المدارس يرقصون على أنغام أغنية "جنتلمان"، لمغني البوب الإيراني الأصل والمقيم في الولايات المتحدة "ساسي مانكان".

علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني، والمعروف بمواقفه المحافظة، دعا إلى طرد مدراء المدارس التي صورت فيها المقاطع وندد بالسماح للأطفال بالرقص والاستماع للموسيقى، مطالبا وزير التعليم بتحمل المسؤولية.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم في العاصمة طهران الثلاثاء إن المدارس التي يثبت خرقها لأي قوانين "ستواجه تبعات قانونية".

والرقص في العلن محظور في "الجمهورية الإسلامية".