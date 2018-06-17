أحكام بالسجن والجلد على 'دراويش' بإيران

أصدرت محكمة الثورة بطهران الأحد أحكاما بالسجن والجلد على 15 عضوا من جماعة صوفية شيعية.

ووصل مجموع الأحكام التي صدرت في حق الأشخاص الـ15 وهم من جماعة "دراويش غنابادي" إلى 53 عاما.

وتتراوح أحكام السجن بين شهرين إلى سبع سنوات بالإضافة إلى أحكام جلد ونفي حسب موقع "مجذوبان نور" التابع للجماعة.

وعقب صدور الأحكام أعلن 20 معتقلا من الجماعة في سجن طهران الكبير، دخولهم إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأحكام الصادرة ضد زملائهم وفقا لموقع "راديو فردا" الناطق بالفارسية.

وكانت محكمة طهران قد حكمت بالإعدام على أحد أعضاء الجماعة يدعى محمد ثلاث بعدما اتهم بدهس عنصر من الشرطة الإيرانية بحافلة كان يقودها.

فيديو يعرض حادثة شارع الحرس الثوري

وتعرف قضية دراويش غنابادي باسم "حادثة شارع الحرس الثوري" حيث اندلع شجار بين الشرطة وأعضاء الجماعة عقب اعتقال واحد منهم في 20 شباط/فبراير الماضي.

وأسفر الشجار عن مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية بينما تعرض أعضاء "دراويش غنابادي" إلى إصابات واعتقل في نفس الليلة نحو 300 عضو من الجماعة.

و"دراويش غنابادي" هي جماعة صوفية نشأت في القرن الـ14 بمدينة غناباد بمنطقة خرسان الإيرانية على يد الشاعر الصوفي الإيراني سيد نور الدين شاه نعمة الله والي.

وتعد الجماعة أكبر طريقة صوفية شيعية في إيران ويبلغ أعداد مريديها نحو خمسة ملايين إيراني.

وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات الإيرانية تضطهد الجماعة بسبب معتقداتها الدينية على مدار الأعوام الأخيرة.

وفي 8 مارس/آذار وضعت السلطات علي تابنده الزعيم الروحي للجماعة قيد الإقامة الجبرية.