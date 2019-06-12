إيران: حريق بحقل غاز مشترك مع قطر

اندلع حريق في منصة بحرية في حقل فارس الجنوبي الغازي الايراني المشترك مع قطر، وفقا لما ذكرته وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن الحريق "الطفيف" نجم عن تسرب غاز في "المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل فارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم"، وذكرت تعليق عمليات استخراج الغاز من المنصة خلال الدقائق الأولى من اندلاع الحريق.

وذكرت الوكالة إجلاء 14 شخصا ممن يعملون في المنصة بالمروحية إلى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الاطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة، فيما تشير التقارير الى عدم وقوع إصابات.

يذكر أن فارس الجنوبي المعروف أيضا باسم "حقل غاز الشمال" والواقع في منطقة الخليج، هو حقل غاز طبيعي تتقاسمه إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز في العالم، حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز.

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