صحيفة: إيران تقيم شبكة إرهابية في إفريقيا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن "مصادر أمنية غربية" إن إيران تقيم شبكة لخلايا إرهابية في إفريقيا من أجل مهاجمة أهداف غربية من بينها أميركية، ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها.

وأبلغ مسؤولون استخباراتيون الصحيفة أن إيران تعمل على هذه الشبكة منذ توقيعها الاتفاق النووي مع القوى الست عام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، هو من أمر ببناء هذه الشبكة، بغرض استهداف القواعد العسكرية الأميركية وغيرها من القواعد الغربية في القارة وكذلك السفارات والمسؤولين.

وذكرت الغارديان أن هذه الخلايا تنشط في عدد من بلدان القارة مثل السودان وتشاد وغانا والنيجر وغامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأبلغ مصدر أمني غربي رفيع المستوى الصحيفة أن هذا المسعى "جزء من محاولات طهران توسيع عملياتها الإرهابية في جميع أنحاء العالم".