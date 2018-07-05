حملة ضد إيران بعد قطعها الكهرباء عن العراق

دعت وزارة الكهرباء العراقية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك بعدما أوقفت إيران خطوط الإمداد المزودة لعدة مدن عراقية بالكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان مقتصب إن قطع إيران للشبكة تسبب في عجز بلغت قدرته 1000 ميغاواط ما أثر سلبا على إمداد عدة مدن جنوبية مثل البصرة والناصرية والعمارة، بالكهرباء.

وأثار قطع إيران الكهرباء عن العراق ردود فعل منددة في وسائل التواصل الاجتماعي شملت دعوات إلى تمزيق صور آية الله علي خامنئي التي تكتظ بها عدة مدن متضررة من وقف التيار.

ودعا هذا المغرد إلى تمزيق صور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في البصرة وميسان:

بينما تمتليء شوارع البصرة و ميسان بصور الخامنئي، تقوم إيران بقطع الكهرباء عن تلك المحافظتين مع أكبر موجة حر شهدتها العراق.

الحملة الوطنية لتمزيق صور الخامنئي pic.twitter.com/JmacOLZRxa — د.بشار سبعاوي (@BasharSabaawi70) July 5, 2018

وفي تغريدة قال سيد علي الموسوي إن استياء مواطني الجنوب من إيران يتنامى بسبب ممارساتها في العراق:

والله كل كلمه وحرف تقولها هيه الصدق بعينه دمت ذخرا للوطن الحر@ غباء ايران الان يتعدى الجنون ايران تقطع الكهرباء والغذاء عن الجنوب الموالي لها ابشرك دكتور هوايه ناس اليوم بلجنوب تكره ايران وتلعن الخامنئي تقديس ايران في الجنوب هبط من 90% الى 20% واقل لا اله الا الله ايران عدو الله — سيد علي الموسوي (@OukcKjXiWP8H6CV) July 5, 2018

وقال آخر إن الحكومة العراقية أثبتت، بعد قطع الكهرباء، تبعيتها لإيران:

اليوم وبدليل لا يرقى له الشك

الحكومة العراقية بسبب الكهرباء اثبتت تبعيتها لايران

ايران اليوم قطعت الكهرباء وفضحت حكومتها بالعراق — عباس الفراتي (@parkpark44) July 5, 2018

وأعرب المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق على البياتي عن قلقه الشديد من تداعيات قطع الكهرباء على المواطنين، خاصة أن العراق يشهد هذه الأيام ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وقال البياتي لموقع الحرة "أعتقد أن تراكم الديون على الجانب العراقي هو السبب. نطالب السلطات العراقية بتسوية المشكلة واستئناف التيار الكهربائي للمناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن إيران نفسها تعاني من مشكلة نقص في الإمداد الكهربائي وأعلنت السلطات في طهران تدابير لمواجهة المشكلة من بينها تعديل ساعات العمل في الإدارات الحكومية وتقنين التيار عبر الأحياء، حسب ما ذكرت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء (إرنا).

وفيما يتزايد انقطاع التيار العشوائي منذ أيام في العاصمة الإيرانية، ذكرت وكالة فارس أن الشركة العامة تنوي تقنين التغذية وفق برنامج واضح، ليس فقط في طهران، بل أيضا في أماكن أخرى من البلاد.