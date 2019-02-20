إيران تفرج عن ثلاثة أردنيين

أكدت وزارة الخارجية الأردنية إفراج إيران عن ثلاثة أردنيين محتجزين منذ كانون أول/ديسمبر بعد أن دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية بالخطأ.

وقال سفيان القضاة الناطق باسم الخارجية الأردنية إن السلطات الإيرانية أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في طهران بالقرار.

وأضاف القضاة أن السلطات الإيرانية فرضت غرامة مالية على المواطنين الثلاثة لممارستهم "الصيد البحري غیر المشروع داخل المیاه الإقلیمیة الإیرانیة".

وأكد القضاة أن السفارة الأردنية في طهران تتابع مسألة دفع الغرامات وتسلم المواطنين المفرج عنهم وإعادتهم إلى ذويهم.