إيران تعلن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل على الرغم من الضغوط الأميركية لوقف تلك الأنشطة.



ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس البرلمان علي لاريجاني قوله السبت إن لطهران "الحق في مواصلة تطوير تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل بموجب الاتفاق النووي" الموقع بين إيران والقوى العالمية في عام 2015.



وأضاف أنه "وفقا للاتفاق، لم نرتكب أي خطأ. سنواصل التخصيب".



وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت الجمعة أنها لم تجدد إعفاءين من العقوبات - أحدهما يسمح لإيران بتخزين كميات كبيرة من الماء الثقيل الناتج عن عملية تخصيب اليورانيوم في عُمان، والثاني يسمح لإيران بمبادلة اليورانيوم المخصب بكعكة اليورانيوم الصفراء الخام مع روسيا.



ويهدف القرار إلى إجبار إيران على وقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي سمح لها بالقيام به في حدود معينة بموجب الاتفاق النووي.



يشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم عالي التخصيب لإنتاج سلاح نووي.